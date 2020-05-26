26 мая отмечается праздник Лукерьи Комарницы. В народе праздник Комарница родился из-за многообразия примет в этот день, связанных с комарами. Сами приметы вспомним ниже.

В старину этот день называли по-разному: Лукерья, Лукошница, Комарница, Лушка.

Православные верующие сегодня чтят память двух святых по имени Гликерия: мученицы Гликерии девы и праведной Гликерии Новгородской, девы.

26 мая именины празднуют: Юрий, Макар, Сергей, Ефим, Георгий, Александр, Василий, Ирина.

Приметы

Много комаров — к хорошей погоде.

Комары запищали — запасайся плащами.

Тучи комаров — будет много овса и травы.

Мало комаров — май без дождей пройдет.

Если в этот день появились комары, то летом будет много ягод.

Если увидели большого комара, то это к хорошему году.

Если комары вьются, то это к теплым и солнечным дням.

Если много мошек, то это к урожаю грибов.

Если ласточки и стрижи часто летают — к теплу.

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Чего нельзя делать 26 мая

С 26 мая и до 22 июня нельзя убивать комаров, поскольку их может стать еще больше.

Под запретом прогулки по лесу.

26 мая не принято работать в поле и на огороде.

Купание в этот день под строгим запретом, кроме того, не стоит подходить очень близко к воде.

Какие еще будут церковные праздники в мае 2020 года, смотрите в православном календаре на сайте Факты ICTV.