26 мая отмечается праздник Лукерьи Комарницы. В народе праздник Комарница родился из-за многообразия примет в этот день, связанных с комарами. Сами приметы вспомним ниже.
В старину этот день называли по-разному: Лукерья, Лукошница, Комарница, Лушка.
Православные верующие сегодня чтят память двух святых по имени Гликерия: мученицы Гликерии девы и праведной Гликерии Новгородской, девы.
26 мая именины празднуют: Юрий, Макар, Сергей, Ефим, Георгий, Александр, Василий, Ирина.
Приметы
Много комаров — к хорошей погоде.
Комары запищали — запасайся плащами.
Тучи комаров — будет много овса и травы.
Мало комаров — май без дождей пройдет.
Если в этот день появились комары, то летом будет много ягод.
Если увидели большого комара, то это к хорошему году.
Если комары вьются, то это к теплым и солнечным дням.
Если много мошек, то это к урожаю грибов.
Если ласточки и стрижи часто летают — к теплу.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год
Чего нельзя делать 26 мая
С 26 мая и до 22 июня нельзя убивать комаров, поскольку их может стать еще больше.
Под запретом прогулки по лесу.
26 мая не принято работать в поле и на огороде.
Купание в этот день под строгим запретом, кроме того, не стоит подходить очень близко к воде.
Какие еще будут церковные праздники в мае 2020 года, смотрите в православном календаре на сайте Факты ICTV.