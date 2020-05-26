Во вторник, 26 мая, Луна пребывает в знаке Рак. Это 5 лунный день.
В этот период необходимо сосредоточиться на самом важном и правильно расставить приоритеты. Будут хорошо идти финансовые дела.
Астрологи рекомендуют в 5 лунный день проявить особую заботу и тактичнее относиться к близким людям и друзьям.
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У многих 26 мая будут улучшаться самочувствие и настроение.
Во вторник стоит ожидать хороших новостей.
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