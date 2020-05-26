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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 26 мая, лунный день

Во вторник, 26 мая, Луна пребывает в знаке Рак. Это 5 лунный день.

В этот период необходимо сосредоточиться на самом важном и правильно расставить приоритеты. Будут хорошо идти финансовые дела.

Астрологи рекомендуют в 5 лунный день проявить особую заботу и тактичнее относиться к близким людям и друзьям.

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У многих 26 мая будут улучшаться самочувствие и настроение.

Во вторник стоит ожидать хороших новостей.

Факты ICTV также подготовили календарь магнитных бурь на 2020 год.

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