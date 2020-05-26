Шведская компания Mojang Studios опубликовала релизный трейлер Minecraft Dungeons. Это экшн в стиле Diablo по мотивам Minecraft.

В ролике показаны основные особенности игры, как, к примеру, битва с противниками, поиск экипировки и кооперативный режим.

В целом Minecraft Dungeons характеризуют как экшн с механиками Diablo. Некоторые даже называют ее хорошим аналогом продукта Blizzard.

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Minecraft Dungeons уже можно приобрести на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Базовая версия игры на ПК стоит $22, на PS4 — $17, на Xbox One — $20, для Nintendo Switch — $17.

Ранее Факты ICTV писали, что Еpic Games показали новый игровой движок Unreal Engine 5.

Видео: Minecraft