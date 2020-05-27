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Факты / Lifestyle

Может ли секс лечить болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера все еще является недостаточно изученной, чтобы утверждать что-либо о воздействии секса на ее возникновение и развитие.

Об этом Фактам ICTV рассказала сексолог Оксана Ефремова.

Болезнь Альцгеймера —  хроническое заболевание нервной системы, которое впервые было описано в 1906 году. Болезнь вызывает медленное повреждение нейронов и отмирание тканей мозга. Это провоцирует ухудшение памяти, умственных способностей, а также снижается способность справляться с ежедневными делами.

— Ученые до сих пор не знают точных причин появления болезни Альцгеймера, поэтому и не могут прогнозировать ход заболевания наверняка. Нет и достаточно эффективного механизма лечения, поэтому основные рекомендации сводятся к активному образу жизни, стимуляции мышления, общению с близкими и здоровому питанию, — рассказывает специалист.

Поэтому влияет ли количество секса на развитие болезни — говорить некорректно.

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— Но если рассматривать секс как активный образ жизни и общение – то в некотором смысле это может быть одной из форм профилактики, — рассказывает Оксана Ефремова.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, как алкоголь влияет на секс в паре. Ведь в нашем обществе уже давно сложился стереотип, что спиртное способствует яркому сексу, однако это не более, чем миф.

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