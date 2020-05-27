27 мая день ангела отмечает Максим. Это имя имеет латинское происхождение. В переводе оно означает большой, величественный.
В церковном календаре самым известным является Максим Грек. Его знают как религиозного публициста, писателя и переводчика.
Считается, что в этот день каждый Максим должен вспомнить добрым словом всех, кто хоть раз в жизни приходил ему на помощь, а также постараться отблагодарить этого человека.
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Факты ICTV подготовили лучшие короткие поздравления в картинках и СМС с днем ангела Максима.
С днем ангела, Максим, тебя поздравляем,
Здоровья крепкого и счастья тебе желаем,
Пусть все тревоги уйдут, позабудутся,
Пусть все мечты заветные сбудутся.
***
Я искренне, Максим, Вас поздравляю
С Днем именин — с таким чудесным днем!
В колеса палки пусть судьба не ставит,
Пусть рок в судьбе горит сейчас огнем!
***
Максим, хочу тебе сказать,
Что только лучшего желаю,
И о любви не забывать —
Иначе счастья не бывает.
Хочу, чтобы всегда везло,
Чтобы сопутствовало счастья,
Чтоб все хорошее пришло,
Желаю радости и страсти!
К слову, ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.