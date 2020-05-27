27 мая день ангела отмечает Максим. Это имя имеет латинское происхождение. В переводе оно означает большой, величественный.

В церковном календаре самым известным является Максим Грек. Его знают как религиозного публициста, писателя и переводчика.

Считается, что в этот день каждый Максим должен вспомнить добрым словом всех, кто хоть раз в жизни приходил ему на помощь, а также постараться отблагодарить этого человека.

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Факты ICTV подготовили лучшие короткие поздравления в картинках и СМС с днем ангела Максима.

С днем ангела, Максим, тебя поздравляем,

Здоровья крепкого и счастья тебе желаем,

Пусть все тревоги уйдут, позабудутся,

Пусть все мечты заветные сбудутся.

***

Я искренне, Максим, Вас поздравляю

С Днем именин — с таким чудесным днем!

В колеса палки пусть судьба не ставит,

Пусть рок в судьбе горит сейчас огнем!

***

Максим, хочу тебе сказать,

Что только лучшего желаю,

И о любви не забывать —

Иначе счастья не бывает.

Хочу, чтобы всегда везло,

Чтобы сопутствовало счастья,

Чтоб все хорошее пришло,

Желаю радости и страсти!

К слову, ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.