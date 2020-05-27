Четверг 28 мая будет благоприятным для многих знаков зодиака. В этот период будут удаваться многие дела. Астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака в этот день улыбнется удача.

Овен

Этот день будет не самым благоприятным. Рекомендуется отложить важные дела на другое время. Из-за невнимательности могут измениться все ваши планы.

Телец

28 мая рекомендуется заниматься спортом, могут проявляться внезапные атаки лени и апатии. Чтобы улучшить настроение можно прогуляться на природе.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется заниматься творчеством и духовным развитием. Для того чтобы быстро достичь своих целей, рекомендуется правильно расставить приоритеты.

Рак

В этот день важно сосредоточиться на духовных вопросах. Для полного понимания ситуации необходимо не игнорировать советов близких.

Лев

В этот день у вас будет повышенная эмоциональность, потому крайне важно избегать конфликтных ситуаций и, по возможности, вовремя останавливаться.

Дева

Посвятите этот день самодисциплине. Правильно располагайте временем и уделите внимание близким. Можно повысить любой навык.

Весы

В этот день у вас не будет проблем с финансами, можете смело давать деньги взаймы. Перед вами появится в этот день много задач, с которыми вы с легкостью справитесь.

Скорпион

Нужно не тратить свои силы на пустяки и концентрироваться только на том, что вам действительно необходимо.

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Стрелец

Не нужно жаловаться в этот день на то, что вы устали. Постарайтесь больше сил и энергии направить в то, что вам действительно нравится.

Козерог

Благоприятный день чтобы посвятить себя близким и домашним делам. В этот период хорошо строить планы.

Водолей

Категорически нельзя в этот день злорадствовать и бездельничать. Больше это касается тех, у кого и без того серьезные финансовые проблемы.

Рыбы

Хороший день для налаживания контактов. Будьте сегодня щедрыми и не ставьте себе рамок – небольшие эксперименты пойдут на пользу.

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Источник: Слова Фразы