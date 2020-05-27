Обезьяна напала на телеведущую в прямом эфире

Египетский актер Ибрагим Эль-Самман пришел на шоу для интервью с обезьяной, с которой играл главную роль в новом фильме.
Однако во время прямого эфира примат на цепи напал на телеведущую и начал кусать ей ноги.
Телеведущая Хуссам Хаддад пыталась оттолкнуть обезьяну, однако та продолжала прыгать.
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Девушка пыталась защитить себя подушкой, но впоследствии просто убежала из кадра с криками.
Ранее Факты ICTV писали, что голая любовница засветилась во время прямого эфира женатого журналиста.
Источник: Daily Star