В среду, 27 мая, в Украине ожидается дождливая погода с сильным ветром.

На востоке страны синоптики прогнозируют от 20 до 22 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 10 градусов.

На юге ожидается от 18 до 22 градусов тепла, ночью существенно похолодает до 11 градусов.

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Жителей западных областей также ожидают сильные дожди и похолодание до 17 градусов, ночью температура опустится до 9 градусов тепла.

В центре пройдут дожди, температура ожидается до 17 градусов днем, ночью – до 8.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на лето 2020.