Запуск корабля SpaceX: все, что необходимо знать о полете Crew Dragon (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В США сегодня, 27 мая, состоится историческое событие. Впервые американских астронавтов в космос отправит коммерческая компания — SpaceX.

Название корабля: Crew Dragon.

Место запуска: Комплекс 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Ракета носитель: Falcon 9.

Время старта: 23.33 по киевскому времени.

К слову, старт запуска должен состояться точно в указанное время, потому что из-за разницы в несколько минут полет отменят. Для профанов в космической деле объясняем, чтобы Crew Dragon смог стыковаться с Международной космической станцией, важна каждая минута, потому что она вращается вокруг планеты со скоростью 27 тыс. км/ч.

История коммерческих запусков

Идея такого сотрудничества появилась еще в начале нулевых, а серьезно эту тему начали поднимать после катастрофы шаттла Колумбия в 2003 году, в которой погибли семь членов экипажа.

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Тогда NASA решила подписать контракты с коммерческими компаниями, которые будут выполнять функцию космического такси, однако проектирование их кораблей проходит под полным контролем. Старт программы пришелся на 2010 год, а в 2014-м NASA подписала контракты с американскими компаниями Boeing и SpaceX.

Интересный момент, что ракеты компании Илона Маска Falcon 9 и Falcon Heavy используют многоразовые ракетоносители, что значительно уменьшает стоимость полетов. Ранее SpaceX уже занималась доставкой грузов на МКС, однако запуск людей — первый опыт для компании.

Испытательный полет Crew Dragon был в 2019 году и закончился успешно.

Почему запуск Crew Dragon знаковый и принесет убытки для Роскосмоса

Этот запуск готовился долгие годы, поэтому даже пандемия коронавируса не стала на его пути, а наблюдать за ним будет президент страны Дональд Трамп.

Дело в том, что в 2011 году в США завершилась программа запуска шаттлов Space Shuttle, поэтому последние 9 лет американские астронавты могли попасть в космос только на российских кораблях. Как вы уже догадались, это удовольствие не из дешевых.

Ежегодно Штатам приходилось тратить на полеты все больше и больше. Если в 2010 году запуск для США стоял около $30 млн, то в 2020-м уже $90 млн. А запуск Crew Dragon — примерно $55 млн. Таким образом, Роскосмос потеряет контракт, который принес за 9 лет $4 млрд.

Если запуск корабля SpaceX будет успешным, то компания сможет доставить еще шесть раз американских астронавтов на МКС в рамках контракта с NASA на $2,6 млрд.

Кто полетит на борту Crew Dragon и цель миссии

На Crew Dragon полетят друзья. Здесь речь не идет о кумовстве, так сложилось. Боб Бенкен — 49-летний астронавт, в прошлом летчик-испытатель, за пределами Земли провел 28 дней, ранее уже летал на шаттлах.

Даг Харли — 53-летний астронавт, также ранее был летчиком-испытателем, за пределами Земли провел 29 дней.

К слову, оба мужчины женаты на женщинах-астронавтах.

Харли будет ответственным за запуск и посадку Crew Dragon, а Бенкен — за этапы полета и координацию с МКС.

— Мне очень повезло лететь с моим лучшим другом. Я думаю, что многие мечтали бы о таком, — отметил Харли.

Бенкен рад, что отправится в космос на американском корабле.

— Это большое достижение — снова вернуться к запуску американских кораблей. Это может быть альтернативой российским кораблям Союз, что дает нам и политическое преимущество, и является прекрасным решением по соображениям безопасности. И как американец я просто счастлив отправиться с США на американском корабле, — отметил астронавт.

Главной задачей астронавтов на борту Crew Dragon будет тест мощностей систем и удобства шаттла.

Однако до сих пор остается неизвестным, сколько именно времени астронавты будут находиться на МКС. Ресурсы солнечных панелей Crew Dragon рассчитаны на 120 дней. Однако разработчики космического корабля усовершенствуют борт, и он сможет находиться на МКС до 210 дней. Но это будет уже для следующих миссий.

Ранее Факты ICTV писали, что американская компания SpaceX заключила соглашение с Space Adventures для осуществления коммерческих полетов туристов в космос.