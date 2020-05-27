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Какой праздник сегодня, 27 мая

27 мая отмечается День Сидора Огуречника. По традиции, в этот день высаживали огурцы на грядку.

Наши предки верили, что если будет хорошая погода, значит и урожай будет щедрым. Считалось, что после Сидора будет тепло, и ветры будут холодными. Однако если 27 мая будет дуть холодный ветер – лето стоит ожидать холодным.

27 мая именины празднуют: Максим, Петр и Никита.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Приметы

  • Солнечная погода – хороший урожай;
  • Если 27 мая прилетели стрижи – будет тепло;
  • Если в этот день холодно – стоит ждать морозной зимы;
  • Пасмурная погода – урожая не будет.

Чего нельзя делать 27 мая

  • Выяснять отношения с близкими людьми;
  • Убирать в доме;
  • Стирать и утюжить;
  • Отказывать в помощи.

Какие еще будут церковные праздники в мае 2020 года, смотрите в православном календаре на сайте Факты ICTV.

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