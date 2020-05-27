27 мая отмечается День Сидора Огуречника. По традиции, в этот день высаживали огурцы на грядку.
Наши предки верили, что если будет хорошая погода, значит и урожай будет щедрым. Считалось, что после Сидора будет тепло, и ветры будут холодными. Однако если 27 мая будет дуть холодный ветер – лето стоит ожидать холодным.
27 мая именины празднуют: Максим, Петр и Никита.
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Приметы
- Солнечная погода – хороший урожай;
- Если 27 мая прилетели стрижи – будет тепло;
- Если в этот день холодно – стоит ждать морозной зимы;
- Пасмурная погода – урожая не будет.
Чего нельзя делать 27 мая
- Выяснять отношения с близкими людьми;
- Убирать в доме;
- Стирать и утюжить;
- Отказывать в помощи.
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