27 мая отмечается День Сидора Огуречника. По традиции, в этот день высаживали огурцы на грядку.

Наши предки верили, что если будет хорошая погода, значит и урожай будет щедрым. Считалось, что после Сидора будет тепло, и ветры будут холодными. Однако если 27 мая будет дуть холодный ветер – лето стоит ожидать холодным.

27 мая именины празднуют: Максим, Петр и Никита.

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Приметы

Солнечная погода – хороший урожай;

Если 27 мая прилетели стрижи – будет тепло;

Если в этот день холодно – стоит ждать морозной зимы;

Пасмурная погода – урожая не будет.

Чего нельзя делать 27 мая

Выяснять отношения с близкими людьми;

Убирать в доме;

Стирать и утюжить;

Отказывать в помощи.

Какие еще будут церковные праздники в мае 2020 года, смотрите в православном календаре на сайте Факты ICTV.