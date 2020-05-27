В среду, 27 мая, Луна пребывает в знаке Лев. Это 6 лунный день.

Благоприятный день для смелых решений и планирования следующей недели.

Однако 27 мая не рекомендуется заниматься финансовыми делами, которые требуют крупных капиталовложений.

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Также астрологи рекомендуют отложить важные сделки на другой, более благоприятный день.

В 6 лунный день необходимо заниматься спортом. Вступать в конфликты в этот день не стоит.

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