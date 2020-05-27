Запуск Crew Dragon к МКС отложили из-за погоды, новая попытка запуска состоится 30 мая.

Решение об отмене полета Crew Dragon приняли за 16 минут до старта.

Запуск планировали провести с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon должна была доставить на Международную космическую станцию двух американских астронавтов, Боба Бенци и Дага Херли.

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Во время следующей попытки полет продлится 19 часов. Астронавты проведут на МКС от 30 до 119 дней, после чего вернутся на Землю.

Ранее Факты ICTV писали, что американская компания SpaceX заключила соглашение с Space Adventures для осуществления коммерческих полетов туристов в космос.