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Факты / Lifestyle

Запуск космического корабля Crew Dragon Илона Маска на МКС (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Компания Илона Маска 27 мая запустит ракету Falcon 9 на МКС с двумя астронавтами NASA на борту.

Трансляция запуска состоится 16.33 по местному времени (23.33 по киевскому времени).

На борту корабля находятся два астронавта: Боб Бенкен и Даг Харли.

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Запуск будет производиться на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, а первая ступень Falcon 9 приземлится на плавучей посадочной площадке SpaceX в океане.

К слову, ранее компания Маска ранее не запускала в космос людей, поэтому это будет впервые.

Онлайн-трансляция запуска космического корабля Crew Dragon:

Ранее Факты ICTV писали, что американская компания SpaceX заключила соглашение с Space Adventures для осуществления коммерческих полетов туристов в космос.

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