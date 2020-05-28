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Факты / Lifestyle

Готовы к перелетам? Правила авиаперевозок в условиях пандемии (ТЕСТ)

Новые правила и рекомендации для авиаперевозчиков в условиях пандемии коронавируса опубликовали Европейское агентство авиационной безопасности и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

— Пассажиры должны быть уверены, что путешествие самолетом с другими людьми в ограниченном пространстве несет минимальные риски для их здоровья, – говорится в заявлении.

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Также правила должны убедить клиентов авиакомпаний, что они летят в безопасности, а перевозчики таким образом могут легче перенести кризис, который начался из-за пандемии.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине планируют возобновить авиасообщение с 15 июня 2020 года, а вот пересечь украинскую границу на автомобиле можно уже сейчас.

Фото: Dreamstime

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