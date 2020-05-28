Коронавірус інфо - как создавался канал

Проект Коронавірус-інфо стал самым успешным коммуникационным кейсом в стране.

Сейчас на него подписано более 3,5 млн пользователей в Viber, и более 849 тыс. — в Telegram.

Создала его группа волонтеров из Института Когнитивного моделирования. Сооснователь института Виктор Березенко рассказал с чего начинался этот проект и как им удалось наладить эффективное сотрудничество с Министерством охраны здоровья в самый разгар эпидемии.

— Мы понимали, что после первого заболевшего страну охватит паника, и вряд ли появится системная и понятная коммуникация, которой можно доверять. Мы предложили свою помощь. Команда нашего института разработала общую стратегию коммуникационного проекта, видение того, как должна выглядеть эффективная и понятная связь с людьми. Со своими идеями мы обратились напрямую в Минздрав и достаточно оперативно включились в работу. Уже 5 марта Коронавірус_інфо появился в Telegram и 20 марта в Viber.

Работа с государственными органами имеет много нюансов. Особенно, учитывая, что с такими кризисами как сейчас: пандемией и карантином, в наше время еще никто не сталкивался.

— Мы перед собой поставили конкретную задачу: создать понятную и надежную информационную площадку для украинцев.

На деле формат коммуникации оказалась очень востребованным. Буквально за первый месяц работы канал стали читать миллионы людей.

Главное — общаться со своей аудиторией.

На людей со всех сторон обрушилась тонны фейковой информации, поэтому нужна была не только свежая форма подачи информации, но и информация правдивая, проверенная. Канал публикует только верифицированные данные.

Промежуточные результаты работы проекта

За время работы удалось привлечь внимание к проекту. Так за 2,5 месяца на Коронавірус_інфо в Telegram подписалось более 835 тыс. пользователей.

Это более 18% от всей аудитории этого мессенджера в Украине. За один день публикации охватывают в среднем 2,9 млн пользователей, а средний охват одной публикации составляет около 497 тыс.

Ни один другой Telegram-канал из государственного сектора не может похвастаться такими показателями.

В Viber проект Коронавірус_інфо также значительно опережает другие украинские сообщества в этом мессенджере. Сейчас на канал подписано более 3,5 млн пользователей или 16% всей активной аудитории Viber в Украине.

— По количеству читателей мы обгоняем 5 самых крупных украинских Viber -сообществ вместе взятых.

В результате информирования населения об угрозе коронавируса и данных о распространении эпидемии в последнее время, наметились некоторые позитивные тенденции:

Увеличилась осведомленность граждан о работе Минздрава и правительства;

В целом снизился страх глобальной эпидемии;

Выросла осведомленность об основных способах профилактики инфекции;

Уменьшилось количество обращений по номеру 103, когда такая помощь не нужна.

Звезды — способ донести свою мысль

Отдельным большим направлением работы в рамках Коронавірус_інфо стало привлечение звезд и лидеров мнений.

— Таким образом, мы донесли важную информацию до многомиллионной аудитории, которая следит за украинскими знаменитостями.

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Кроме этого, в рамках проекта привлекали к сотрудничеству партнеров.

Многие компании подключились к организованной нами кампании #Підтримуюлікарів. Например, Uber — бесплатно перевозил работников медицинской сферы в 7 городах.

Большую информационную поддержку оказал Google.

Чат-бот Иван Маск и Минздрав в ТикТок

Еще один удачный проект — это Чатбот Минздрава — Иван Маск.

— Нам удалось его перезапустить и теперь он предоставляет актуальную информацию о коронавирусной болезни.

У бота можно спросить о статистике заболеваемости, запросить обновленную информацию о карантине, узнать телефоны горячих линий.

Иван советует, как защитить себя и близких, и как действовать в различных ситуациях, связанных с коронавирусом. Мы стараемся, чтобы все, что мы делаем было полезным для людей.

Спрос на коронавирусный контент есть и на ТикТок. Там на аккаунт проекта подписано 11 тыс. пользователей.

Команда Коронавірус_інфо

Всю эту работу выполняет небольшая команда Института когнитивного моделирования. Основные направления работы — это политические и социальные технологии.

— Работаем мы по принципу единого окна — это диджитал, пиар, аналитика, социальные исследования, международная деятельность, социальная и корпоративная психология — все это в одном месте. Нас можно сравнить с симфоническим оркестром. У нас довольно большой опыт работы и мы научились правильно объединять все элементы для выполнения поставленных задач.

Обычно синхронизацией процессов занимается доверенное лицо клиента, отдельно что-то где-то заказывают, потом клеят это в единую историю.

В этом случае предоставляется полностью готовое решение, которое подчинено единой логике: от момента идеи и до реализации и поддержки.

К слову, 30 мая состоится онлайн-концерт в поддержку благотворительного музыкального марафона Сміливе серце, посвященного украинским медикам, которые борются с коронавирусом.