День ангела Анастасии празднуют 28 мая.

С греческого языка это имя переводится как возвращение к жизни, воскресение, возрожденная, бессмертна.

Среди православных особо почитаются святые с именем Анастасия – великомученица Анастасия и Анастасия Рымлянина.

Читайте: Календарь церковных праздников на май 2020

Бытует мнение, что девушки с таким именем должны быть хорошими мастерицами, заботливыми мамами и верными женами.

Скорее всего, у всех в окружении есть Анастасии. Не обделите их вниманием и поздравьте с праздником открытками, которые собрали Факты ICTV.

Ранее Факты ICTV также публиковали поздравления с днем ангела Анастасии в СМС.