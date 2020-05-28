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Южные районы Украины приближаются к греческому климату — Кульбида

Погода в Украине переживает значительные изменения: зимой почти не было снега, а из-за засухи весной возникали масштабные лесные пожары.

Чего ожидать в ближайшее время от погоды, рассказал рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

— Май на самом деле не является холодным, погода близка к норме. Немного ниже нормы будут средние значения температуры воздуха. Если посмотреть на погодные условия мая с последние 30 лет, то они почти не изменились.

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Сейчас во всех странах наблюдают изменения климата. Среднегодовая температура воздуха в сезонах повышается. Для Украины это повышение одно из крупнейших.

— Южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческому. То есть заметное повышение температуры и уменьшение эффективности осадков за счет их испарения.

Это приводит к тому, что засушливость климата в южных степных районах Украины растет, — отмечает Кульбида.

Уже 5-6 июня начнется повышение температуры, которое можно воспринимать как летнюю погоду. В дневные часы это 20-25 градусов тепла.

Напомним, по прогнозам синоптиков погода в июне в Украине будет дождливой и с ливнями.

Источник: РБК-Украина

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