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Погода в Украине на 28 мая (КАРТА)

28 мая погода в Украине будет облачной и с осадками, а на востоке пройдут дожди с грозами.

В западных областях прогнозируют до +19° днем, ночью показатель термометра опустится до +6°.

На севере воздух прогреется до +19° днем, однако в регионе пройдет дождь. А ночью столбики термометров опустятся до +7°.

В центральных областях температура днем составит до +18° днем. Ночью ожидается до +9°.

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В восточных областях и на юге пройдут грозы, но темература воздуха днем прогреется от +17° до +25°.

В Киеве воздух прогреется до +17° днем, ночью ожидается до +9°. В течение дня в столице будет облачно и будет падать дождь.

Погода в Украине на сегодня, 28 мая 2020

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в июне 2020.

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