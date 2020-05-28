Авиакомпания SkyUp возобновит полеты с 15 июня, как решило правительство в рамках ослабления карантина. Новые правила для авиаперевозчиков еще согласовываются Госавиаслужбой, Мининфраструктуры и Минздравом. Поэтому только после официального решения компания утвердит свои рекомендации для пассажиров по безопасности, а пока принимает во внимание правила, одобренные Европейским агентством по авиабезопасности (EASA).

Прежде всего, в SkyUp пассажиров готовят к тому, что прохождение всех процедур в аэропорту, посадка и высадка из самолета потребует больше времени, а в случае повышенной температуры во время скрининга вообще не пустят на борт.

Правила перелетов, которые рассматриваются компетентными органами

Безопасность в аэропорту:

масочный режим, дистанция 1,5 м, соблюдение гигиенических процедур;

должны установить автоматы для продажи масок;

пассажиров с признаками плохого самочувствия не будут пускать в аэропорт;

не будут пускать также провожающих;

ограничат доступ к дополнительным сервисам, которые не предоставляют услуги первой необходимости, а все остальные переведут в режим самообслуживания;

пассажиров будут информировать заранее о правилах поведения на территории аэропорта;

будут чаще убирать и дезинфицировать терминалы.

Безопасность во время посадки и высадки из самолета

пассажиры на всем пути к самолету или при переходе к терминалу должны придерживаться 1,5-метровой дистанции;

посадка на борт будет осуществляться рядами, начиная с самого дальнего от двери или сначала все места у иллюминаторов, потом средние ряды, затем у прохода;

перед входом в салон пассажиры должны дезинфицировать руки, а на трапе воспользоваться ковриком для обуви;

высадка из самолета будет осуществляться также рядами, начиная с ближайшего к двери, или сначала сиденья, расположенные у прохода, затем средние, потом у иллюминаторов.

Безопасность в самолете:

пассажиры и экипаж должны быть в масках;

после каждого рейса усиленная уборка и дезинфекция салона самолета, по отдельным процедурам — в случае выявления пассажиров с признаками заболевания во время полета;

чистота воздуха в салоне будет обеспечиваться с помощью высокоэффективных HEPA-фильтров, которые способны задерживать очень мелкие частицы, включая некоторые вирусы, бактерии и грибки;

свежий воздух будет подаваться каждые пять минут;

если во время полета у пассажира появились признаки заболевания, его должны изолировать от других;

предоставление сервисов на борту будет минимизировано и усилен режим соблюдения правил гигиены (обязательное мытье рук перед приемом пищи или напитков, каждый пассажир будет получать антисептическое средство);

продукты, напитки и журналы будут предоставляться в дополнительной индивидуальной упаковке;

не будут допускаться очереди в туалет;

в случае обнаружения на борту пассажира с признаками заболевания один из туалетов должны зарезервировать за этим пассажиром;

размещение пассажиров будет осуществляться с максимально возможным дистанцированием друг от друга, но это будет зависеть от загруженности рейса.

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Куда будет летать SkyUp после карантина

Авиакомпания уже открыла продажу билетов с вылетом, начиная с 23 июня, по следующим направлениям: Испания, Болгария, Франция, Чехия, Италия, Армения, Португалия, Албания и Израиль.

В то же время до 30 июня украинцы не смогут попасть на Кипр, в Грузию и Грецию из-за решения этих стран относительно ограничения въезда иностранцев.

Что касается других направлений, в SkyUp не берутся прогнозировать, потому что это зависит от того, когда и на каких условиях та или иная страна планирует выходить из карантина.

Напомним, 27 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил о планах возобновить авиасообщение с 15 июня 2020 года в рамкам ослабления карантина.

Источник: SkyUp