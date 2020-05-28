В 2020 году Вознесение Господне приходится на 28 мая. Это переходящий праздник, поэтому каждый год он отмечается на 40-й день после Пасхи.
В Евангелии написано, что именно 40 дней после своего воскресения Иисус Христос еще был среди учеников и верующих. По истечении этого срока он собрал апостолов на горе Елеон, благословил их и вознесся на небо.
Именно в тот момент все присутствующие увидели двух ангелов, которые сообщили, что Христос через определенный промежуток времени снова придет на землю, чтобы судить живых и мертвых.
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Согласно традициям, в этот день нужно больше времени уделять добрым делам. Поэтому Факты ICTV собрали поздравления с Вознесением Господним в СМС, чтобы вы могли сказать несколько теплых слов для своих родных.
С Вознесением Господним
Я вас поздравляю,
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет только дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.
***
С Вознесением Господним поздравляю,
Благодати, счастья и добра!
Небеса пускай благословляют,
Не коснулась, чтоб беда.
***
С Вознесением Господним
Вас сегодня поздравляю,
Веры крепкой, нерушимой
В день особенный желаю.
Пусть Господь дает вам силы
И терпением наградит,
Путь к добру и просветлению
Будет пусть для вас открыт.
***
С Вознесением Господнем,
От души вас поздравляю.
Под защитой божьей быть,
Вам всегда, везде желаю!
***
С Вознесением Господним
Поздравляю всех сегодня.
Обратите взгляд свой к Богу —
Пусть укажет вам дорогу.
Чтите ближнего, любите
И с добром в душе живите.
Улыбайтесь миру, людям.
Пусть же каждый счастлив будет!
Больше об истории и традициях Вознесения Господня вы можете прочитать в нашем материале.