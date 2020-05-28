В 2020 году Вознесение Господне приходится на 28 мая. Это переходящий праздник, поэтому каждый год он отмечается на 40-й день после Пасхи.

В Евангелии написано, что именно 40 дней после своего воскресения Иисус Христос еще был среди учеников и верующих. По истечении этого срока он собрал апостолов на горе Елеон, благословил их и вознесся на небо.

Именно в тот момент все присутствующие увидели двух ангелов, которые сообщили, что Христос через определенный промежуток времени снова придет на землю, чтобы судить живых и мертвых.

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Согласно традициям, в этот день нужно больше времени уделять добрым делам. Поэтому Факты ICTV собрали поздравления с Вознесением Господним в СМС, чтобы вы могли сказать несколько теплых слов для своих родных.

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю,

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,

Укрепляет только дух.

Огонек любви и веры

Чтобы в душах не потух.

***

С Вознесением Господним поздравляю,

Благодати, счастья и добра!

Небеса пускай благословляют,

Не коснулась, чтоб беда.

***

С Вознесением Господним

Вас сегодня поздравляю,

Веры крепкой, нерушимой

В день особенный желаю.

Пусть Господь дает вам силы

И терпением наградит,

Путь к добру и просветлению

Будет пусть для вас открыт.

***

С Вознесением Господнем,

От души вас поздравляю.

Под защитой божьей быть,

Вам всегда, везде желаю!

***

С Вознесением Господним

Поздравляю всех сегодня.

Обратите взгляд свой к Богу —

Пусть укажет вам дорогу.

Чтите ближнего, любите

И с добром в душе живите.

Улыбайтесь миру, людям.

Пусть же каждый счастлив будет!

Больше об истории и традициях Вознесения Господня вы можете прочитать в нашем материале.