Секс-игрушки на карантине: как изменились предпочтение украинцев

Карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса COVID-19, внес коррективы во все аспекты общественной жизни: бизнес, работу, семейные отношения, физическое состояние и, конечно же, сексуальную жизнь.

Чтобы не потерять интерес к сексу, пары начали искать “горячие” игрушки для разнообразия интима.

Основатели первой и самой большой в Украине сети секс-шопов Насолода рассказали о том, как повлиял карантин на предпочтения украинцев во время карантина.

— Действительно, люди стали активнее покупать секс-игрушки. А секс-шопы со своей стороны сделали все для того, чтобы это можно было сделать онлайн и с бесконтактной доставкой, а значит безопасно, – говорит основательница сети секс-шопов Татьяна Юрченко.

Интересно, что покупатели чаще интересуются бесшумными товарами, потому что часто находятся дома не в одиночку. Также, если раньше могли пренебрегать антисептиками, то сейчас санитайзер – это must-have в каждом заказе.

По словам владелицы значительно вырос спрос на лубриканты и специальные средства для обработки игрушек, а также интимную косметику для парных игр — массажные свечи и масла.

— Постоянные покупатели жалуются, что дома в трениках удобно, однако пресно, – говорят в секс-шопе, поэтому и не странно, что на карантине больше стали покупать эротических костюмов и аксессуаров для ролевых игр: от классических медсестер и горничных до более экзотических.

В секс-шопе также составили топ-5 самых популярных за время карантина секс-игрушек:

виброяйцо со смарт-управлением;

шарики для тренировки интимных мышц;

силиконовая анальная пробка;

двухсторонний реалистичный мастурбатор;

вибратор для пар.















Секс-шоп на карантине: как изменились интимные предпочтения украинцев / 4 фотографии

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Кроме того, в сети отмечают бум интереса к игрушкам для тех, кто вынужден оставаться на расстоянии со своей второй половинкой. В таких случаях приходят на помощь девайсы с возможностью управления со смартфона – идеальный вариант во время, когда принцип выдерживания дистанции стал так важен.

Сегодня в арсенале брендов есть и самостоятельные игрушки, и парные: вибраторы, мастурбаторы, клиторальные стимуляторы, эрекционные кольца и анальные пробки.

Чтобы подключить партнера или партнёршу к своему устройству, достаточно отправить ссылку, скачать приложение и управлять вибрациями игрушки можно хоть из соседней комнаты, хоть из другой страны.

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