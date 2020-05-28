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Факты / Lifestyle

Вознесение Господне 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

Вознесение Господне в 2020 году отмечается 28 мая. Этот день православная церковь отмечает ежегодно на 40 день после Пасхи.

На Вознесение Господне верующие приходят в церковь и уделяют время молитве. Этот праздник установили в память о вознесении Иисуса в небо.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах и открытках с Вознесением Господним.

Вознесение Господне 2020

*****

Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.

В светлый праздник все желаю
Веру в сердце сохранить,
Под святыми небесами
Жизнь счастливую прожить.

Вознесение Господне 2020

ЧитайтеКалендарь церковных праздников на май 2020

*****

С Вознесением Господним
Я вас поздравляю,
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет только дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.

Вознесение Господне 2020

*****

В день сороковой по Пасхе —
Святой, праздничный четверг —
Получите с неба ласку,
Сильный Божий оберег.

Пусть Иисус вас охраняет,
Вознесенный к небесам,
Ежедневно защищает
Жизнь, тепло дарит сердцам.

Вознесение Господне 2020

*****

С Вознесением Господним поздравляю,
Благодати, счастья и добра,
Небеса пускай благословляют,
Не коснулась, чтоб беда.

Здравия тебе, тепла, успеха,
Радости, гармонии тебе,
Меньше слез и больше смеха,
Сбыться планам и твоей мечте!

Вознесение Господне 2020

*****

С Вознесением Господним
Вас сегодня поздравляю,
Веры крепкой, нерушимой
В день особенный желаю.

Пусть Господь дает вам силы
И терпением наградит,
Путь к добру и просветлению
Будет пусть для вас открыт.

Факты ICTV предлагают календарь церковных праздников на 2020 год, где собраны все посты и поминальные дни.

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