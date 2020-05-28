Вознесение Господне в 2020 году отмечается 28 мая. Этот день православная церковь отмечает ежегодно на 40 день после Пасхи.

На Вознесение Господне верующие приходят в церковь и уделяют время молитве. Этот праздник установили в память о вознесении Иисуса в небо.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах и открытках с Вознесением Господним.

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Вознесение Господне

Нам даруют небеса,

Возрождается надежда

В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье

В этот день небесный свет,

Пусть грехов наших прощение

Сбережет от зла и бед.

В светлый праздник все желаю

Веру в сердце сохранить,

Под святыми небесами

Жизнь счастливую прожить.

Читайте: Календарь церковных праздников на май 2020

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С Вознесением Господним

Я вас поздравляю,

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,

Укрепляет только дух.

Огонек любви и веры

Чтобы в душах не потух.

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В день сороковой по Пасхе —

Святой, праздничный четверг —

Получите с неба ласку,

Сильный Божий оберег.

Пусть Иисус вас охраняет,

Вознесенный к небесам,

Ежедневно защищает

Жизнь, тепло дарит сердцам.

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С Вознесением Господним поздравляю,

Благодати, счастья и добра,

Небеса пускай благословляют,

Не коснулась, чтоб беда.

Здравия тебе, тепла, успеха,

Радости, гармонии тебе,

Меньше слез и больше смеха,

Сбыться планам и твоей мечте!

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С Вознесением Господним

Вас сегодня поздравляю,

Веры крепкой, нерушимой

В день особенный желаю.

Пусть Господь дает вам силы

И терпением наградит,

Путь к добру и просветлению

Будет пусть для вас открыт.

Факты ICTV предлагают календарь церковных праздников на 2020 год, где собраны все посты и поминальные дни.