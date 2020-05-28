Вознесение Господне в 2020 году празднуют 28 мая.
Эта праздник отмечают на 40 день после Пасхи и им завершается цикл весенних церковных праздников.
Полное название — Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
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Считается, что после этого праздника наступает настоящее лето, а заморозков больше не будет.
В день Вознесения Господня, по православным традициям, все просьбы будут услышаны, кроме желаний иметь материальные блага.
Также в этот день нельзя:
- убирать дома;
- выносить мусор;
- ссориться.
В Вознесение Господне существуют такие приметы:
- если в этот день идет дождь, год будет неурожайным;
- дождь идет три дня подряд, убытки от неурожая будут невелики;
- услышали в этот день трещание сороки или карканье вороны, вам повезет;
- если сплетенный в этот праздник венок из березы завянет до Троицы — замуж рано.
Также верили, что найденное яйцо в Воскресение Господне есть нельзя. Нужно прочитать над ним молитву и спрятать на крыше дома, чтобы оно охраняло дом и его обитателей от неприятностей.
Ранее Факты ICTV писали о календаре церковных праздников на 2020 год, где собраны все православные праздники, посты и поминальные дни.