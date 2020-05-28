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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 28 мая

28 мая все православные христиане празднуют Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Этот праздник знаменуется тем, что на 40 день после воскресения Христос в последний раз явился своим апостолам на горе Елеонской, после чего поднялся в небо.

Кроме этого, украинцы отмечают народный праздник Пахомы Теплого или Пахомы-Бокогрия. Это монах из Египта, который основал первый общинницький монастырь. После его походов люди узнали о религии. После войны Пахом крестился, после чего основал общежительный монастырь.

Читайте: Вознесение Господне: история и традиции праздника

День ангела 28 мая отмечают: Макар, Дмитрий, Анастасия.

Приметы на 28 мая:

  • если восход солнца багряный, то лето будет засушливым, стоит ждать пожаров;
  • какая погода на Пахома, такая будет и все лето;
  • дождь и ветер на восток, значит непогода скоро прекратится;
  • западный ветер под низкими облаками — пора сеять яровую пшеницу;
  • теплая погода на Пахома, будет хороший улов на рыбалке;
  • если бабочки летают низко — будет хороший урожай яровой пшеницы.

Чего нельзя делать 28 мая:

  • сажать растения, кроме пшеницы — потому что не будет урожая;
  • смотреть на свое отражение в воде.

Факты ICTV предлагают календарь церковных праздников на 2020 год, где собраны все посты и поминальные дни.

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