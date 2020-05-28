28 мая все православные христиане празднуют Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Этот праздник знаменуется тем, что на 40 день после воскресения Христос в последний раз явился своим апостолам на горе Елеонской, после чего поднялся в небо.
Кроме этого, украинцы отмечают народный праздник Пахомы Теплого или Пахомы-Бокогрия. Это монах из Египта, который основал первый общинницький монастырь. После его походов люди узнали о религии. После войны Пахом крестился, после чего основал общежительный монастырь.
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День ангела 28 мая отмечают: Макар, Дмитрий, Анастасия.
Приметы на 28 мая:
- если восход солнца багряный, то лето будет засушливым, стоит ждать пожаров;
- какая погода на Пахома, такая будет и все лето;
- дождь и ветер на восток, значит непогода скоро прекратится;
- западный ветер под низкими облаками — пора сеять яровую пшеницу;
- теплая погода на Пахома, будет хороший улов на рыбалке;
- если бабочки летают низко — будет хороший урожай яровой пшеницы.
Чего нельзя делать 28 мая:
- сажать растения, кроме пшеницы — потому что не будет урожая;
- смотреть на свое отражение в воде.
Факты ICTV предлагают календарь церковных праздников на 2020 год, где собраны все посты и поминальные дни.