В четверг, 28 мая, Луна пребывает в знаке Лев. Это 7 лунный день.

В этот день необходимо избегать лишних волнений и не вступать в конфликты с коллегами.

Астрологи рекомендуют 28 мая быть осторожнее со словами, многие может осуществиться.

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Особо опасно в этот день врать. Недоброжелатели могут провоцировать вас на повышенную болтливость, что может плохо для вас закончиться.

В 7 лунный день рекомендуется заниматься спортом и строить планы на ближайшее будущее.

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