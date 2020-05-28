В четверг, 28 мая, Луна пребывает в знаке Лев. Это 7 лунный день.
В этот день необходимо избегать лишних волнений и не вступать в конфликты с коллегами.
Астрологи рекомендуют 28 мая быть осторожнее со словами, многие может осуществиться.
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Особо опасно в этот день врать. Недоброжелатели могут провоцировать вас на повышенную болтливость, что может плохо для вас закончиться.
В 7 лунный день рекомендуется заниматься спортом и строить планы на ближайшее будущее.
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