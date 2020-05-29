Gautier 1762 года: за бутылку коньяка на Sotheby's отдали $145 тыс.

Участник аукциона Sotheby’s приобрел бутылку коньяка Gautier 1762 года за $145 248.

Ушла с молотка одна из старейших бутылок французского алкогольного напитка, который в кругу коллекционеров носит название Большой брат (Grand Frère).

В 2014 году на аукционе в Нью-Йорке продали другой экземпляр Gautier 1762. Третья, и последняя сохранившаяся бутылка этого коньяка, находится в музее в Пуэрто-Рико.

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Gautier 1762 года стал старейшим винтажным коньяком, проданным когда-либо на аукционе.

Напомним, перстень Коби Брайанта, который он получил за победу в НБА с Лос-Анджелес Лейкерс, продали на аукционе.

Фото: Sotheby’s