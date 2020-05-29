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Факты / Lifestyle

Поздравления с Европейским днем соседей в картинках

Европейский день соседей в 2020 году приходится на 29 мая. Ежегодно его отмечают в последнюю пятницу мая. Праздник появился в 2000 году. Его придумал француз Атаназа Перифан.

Тогда мужчина вместе с группой единомышленников создал ассоциацию Paris d’Amis в Париже. Все ее участники собирали вещи и средства для соседей, которые оказались в трудном положении, помогали людям найти работу и просто общались.

Сегодня Европейский день соседей формально объединяет 1 200 крупных организаций в 30 странах мира.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках, чтобы вы могли прислать открытку любимым соседям.

Европейский день соседей: поздравления в картинках Европейский день соседей: поздравления в картинках Европейский день соседей: поздравления в картинках Европейский день соседей: поздравления в картинках Европейский день соседей: поздравления в картинках

К слову, ранее Факты ICTV писали, как наказать шумных соседей.

Фото: Pexels

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