Европейский день соседей в 2020 году приходится на 29 мая. Ежегодно его отмечают в последнюю пятницу мая. Праздник появился в 2000 году. Его придумал француз Атаназа Перифан.

Тогда мужчина вместе с группой единомышленников создал ассоциацию Paris d’Amis в Париже. Все ее участники собирали вещи и средства для соседей, которые оказались в трудном положении, помогали людям найти работу и просто общались.

Сегодня Европейский день соседей формально объединяет 1 200 крупных организаций в 30 странах мира.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках, чтобы вы могли прислать открытку любимым соседям.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как наказать шумных соседей.