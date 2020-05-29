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Факты / Lifestyle

День ангела Алины — поздравления в СМС

29 мая день ангела отмечает Алина. В переводе с латыни это имя означает чужая, другая. А вот скандинавские народы Алиной называли девушку, которую можно было охарактеризовать как благородную и великодушную.

Совсем другое значение имени предавали славяне. Для них Алина ассоциировалась со словом красный.

Кстати, покровительницей и заступницей Алины является великомученица Алевтина Кесарийская. Поэтому часто во время крещения Алину называют Ангелиной или Алевтиной.

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Факты ICTV подготовили поздравления с днем ​​ангела Алины в СМС, чтобы вы могли сказать несколько теплых слов обладательницам этого имени.

В день ангела тебе, Алина,

Хотим мы пожелать любви,

Счастливой жизни длинной-длинной.

Пусть будет все, как хочешь ты!

***

Сегодня солнце согреть старается

Весь мир — и это неспроста.

С днём ангела тебя, красавица!

С днём ангела, Алинушка, тебя!

***

Алиночка, родная наша!

Хотим тебя поздравить мы!

Как этот день счастьем окрашен,

И как мила сегодня ты!

Такою ты и оставайся,

Ведь ты же лучше всех у нас!

Всегда шути и улыбайся,

Улыбкой радуй ты всех нас!

***

Поздравляю от души Алину

И хочу сегодня ей сказать,

Как её люблю я сильно

И, конечно, счастья пожелать!

***

С именинами, Алина наша,

Нет тебя на свете краше!

Мы тебя все любим очень!

Лучше всех ты — это точно!

К слову, ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год, в котором можно просмотреть, когда поздравлять представителей тех или иных профессий.

Фото: Unsplash

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