29 мая день ангела отмечает Алина. В переводе с латыни это имя означает чужая, другая. А вот скандинавские народы Алиной называли девушку, которую можно было охарактеризовать как благородную и великодушную.
Совсем другое значение имени предавали славяне. Для них Алина ассоциировалась со словом красный.
Кстати, покровительницей и заступницей Алины является великомученица Алевтина Кесарийская. Поэтому часто во время крещения Алину называют Ангелиной или Алевтиной.
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Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Алины в СМС, чтобы вы могли сказать несколько теплых слов обладательницам этого имени.
В день ангела тебе, Алина,
Хотим мы пожелать любви,
Счастливой жизни длинной-длинной.
Пусть будет все, как хочешь ты!
***
Сегодня солнце согреть старается
Весь мир — и это неспроста.
С днём ангела тебя, красавица!
С днём ангела, Алинушка, тебя!
***
Алиночка, родная наша!
Хотим тебя поздравить мы!
Как этот день счастьем окрашен,
И как мила сегодня ты!
Такою ты и оставайся,
Ведь ты же лучше всех у нас!
Всегда шути и улыбайся,
Улыбкой радуй ты всех нас!
***
Поздравляю от души Алину
И хочу сегодня ей сказать,
Как её люблю я сильно
И, конечно, счастья пожелать!
***
С именинами, Алина наша,
Нет тебя на свете краше!
Мы тебя все любим очень!
Лучше всех ты — это точно!
К слову, ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год, в котором можно просмотреть, когда поздравлять представителей тех или иных профессий.