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Факты / Lifestyle

Дожди с грозами и до +20: погода на выходные в Украине

Прогноз погоды на выходные, 30-31 мая, свидетельствует о том, что на территории Украины пройдут дожди, местами с грозами.

В субботу, 30 мая, над Украиной ожидаются дожди. На Востоке возможны грозы. Температура воздуха днем составит от +11 до +20 градусов. Ночью — от +8 до +14 градусов.

погода 30 травня

В воскресенье, 31 мая, на Западе и Севере пройдут дожди. Температура воздуха поднимется до +17 градусов днем. Ночью синоптики прогнозируют от +8 до +11 градусов.

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На Востоке и Юге будут дожди с грозами. Температура днем от +16 до +21 градусов, ночью — от +9 до +14.

Погода на выходные в Украине - 30-31 мая

Ранее Факты ICTV сообщали, что погода в июне в Украине будет дождливо и с ливнями. Синоптики прогнозируют температурный максимум от +32 до +39 градусов, а в горных районах от +24 до +31.

В июне участятся грозы, будет наблюдаться град, шквалы, сильные дожди и ливни.

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