Гороскоп на 2020 финансовый - что ждет знаки зодиака

Подробный финансовый гороскоп на 2020 год составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Врагом для вас в этом году будет чрезмерная расточительность. Однако со второй половины марта до июля вы сможете восстановиться в материальной сфере после ряда финансовых неурядиц. Осторожнее следует быть с вложением денег. Неосторожное обращение с торговыми соглашениями может принести убытки.

Начало года — сложный период, который ознаменуется еще и невозможностью реализовать планы, идеи. Это временная ситуация, и уже со второй половины марта до июля и в декабре у вас появятся благоприятные возможности улучшить свое материальное положение.

Весь год нужно воздерживаться от необдуманных обещаний. Особенно неблагоприятны деловые контакты и сделки с иностранными гражданами и фирмами. Если учтете особенности периода, благоприятные и неблагоприятные месяцы, то к концу года ситуация в финансовой сфере нормализуется.

Гороскоп для Тельцов

2020 год будет благоприятным — активизируется ваша творческая сила, вы как личность достигнете признания и получите денежное вознаграждение. Перед вами открываются новые перспективы. Можете претендовать на финансовую помощь и даже на подарки. Смело вкладывайте капитал. Сфера вашего влияния сильно расширится. Профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в другие годы. Можно получить новое назначение или новую должность. Благоприятный год для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций.

Период прогресса в профессиональных делах. Возрастает ваш авторитет, вы можете рассчитывать на повышение и внимание к вам как к работнику. Прекрасный период для самообразования, повышения квалификации. Особенно благотворны деловые и коммерческие контакты с иностранными гражданами и фирмами. Уделите ваше внимание и деньгам на благотворительность. Вы будете довольны своими финансовыми делами, если будете щедры.

Гороскоп для Близнецов

У Близнецов все хорошо в финансовых делах. В первой половине года возникают неафишируемые источники дохода. Вам захочется иметь влияние как на работе, так и в деловых контактах.

Выдержка и упорный труд помогут достичь материальных успехов. Можно заключать сделки, брать в долг, вкладывать деньги в производство. В этом году будет прослеживаться прогресс в делах с имуществом, деньгами, наследством и распределением прибыли.

Могут появиться дополнительные обязанности. Однако поощрения от начальства долго ждать не придется.

Есть возможность не получить никаких улучшений из-за ошибок в прошлом. Проанализируйте их и исправьте.

Гороскоп для Раков

2020 год может принести убытки, проблемы с имуществом. Следует более осмотрительно распоряжаться деньгами и уделять внимание охране своего движимого и недвижимого имущества.

В этот период лучше отказаться от новой предпринимательской деятельности. Могут возникнуть сложности с кредитами, а это повлечет убытки, конфликты, недоразумения с юристами и властями. Также не стоит проводить переговоры с организациями, которые занимаются финансами. На эмоциях можете совершать необдуманные денежные траты, о которых пожалеете.

Существует опасность убытков из-за безответственного партнера, с которым вы тесно связаны. Не следует заключать никаких соглашений или совершать покупку или продажу в больших размерах.

Более-менее хорошее время для вас — апрель, май, июль, август, декабрь. В эти месяцы есть возможность восстановиться, собраться силами перед непростой осенью.

Гороскоп для Львов

Год будет благоприятным в финансовом плане, за исключением периода с 22 марта по 30 июня.

Также декабрь будет сложным месяцем. Вам может помочь совет мудрого человека, но окончательное принятие решений должно быть только после согласования всех рисков со специалистами.

В остальное время ничего нового и неприятного не будет, сама ситуация в деньгах для вас понятна и ясна.

Исключите рискованные сделки, даже если они кажутся привлекательными. Это год важной реорганизации ваших дел, интересов, сферы самореализации.

Вероятны существенные перемены в жизни, которые сначала не покажутся вам приятными, потому что вы как бы уйдете в тень. Этот год может стать поворотным пунктом в вашей карьере, но для успеха вам необходимо переключить внимание на окружающих людей.

Гороскоп для Дев

Вы проявляете огромную силу воли, изобретательность, а также прикладываете много усилий для укрепления своего финансового фундамента. Прекрасный период для начала новых проектов, открытия предприятий, создания бизнеса. Хороший год для всех дел, связанных с совместным капиталом, кредитами, фондами, страховками, налогами, а также алиментами и наследством.

Успешный период для тех, кто занят научными исследованиями и изобретательской деятельностью. Для политиков и бизнесменов в течение всего года появляются благоприятные шансы и возможности для расширения своей деятельности.

Усиливаются ваши физические и психические способности. Большие перспективы для улучшения качества своей жизни, бытовых и жилищных условий.

Если вы не станете сидеть, сложа руки, а будете предпринимать активные шаги, то результаты этого года будут не только ощутимы вами, но и видимы другим людям.

Гороскоп для Весов

Этот год будет не легким в финансовом отношении, но весной, а также в июне и в декабре вы сможете навести порядок во всех делах, которые касаются имущества и денег. В эти месяцы можете получить новое назначение или новую должность. Благоприятные периоды для денежных операций, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций. Месяцы прогресса в профессиональных делах.

Используйте период с марта по июнь включительно и декабрь для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг, улаживания юридических формальностей, открытия новых предприятий или реорганизации старых.

Год важных командировок (лучше в пределах страны), а также ответственных выступлений, переговоров. Если ехать зарубеж, то в составе рабочего коллектива. Финансовые дела за рубежом решайте только с партнером. Самостоятельные действия приведут к потерям.

Гороскоп для Скорпионов

Вас будут оценивать максимально, как личность вы достигнете признания и получите поощрение или повышение в должности. Наметьте важные выступления, командировки – вы получите ощутимый материальный результат. Благоприятный год для денежных оборотов, продажи и крупных покупок, финансовых вложений.

Большие возможности приходят через сферу зарубежья, творческое, профессиональное самовыражение. Благотворительность даст вам еще больше счастливых шансов и возможностей на будущее. Если вам нужна поддержка в продвижении проектов, то можете рассчитывать на помощь начальства.

Однако с середины марта по июнь включительно, а также в декабре может быть очень сложно решать официальные вопросы. Постарайтесь подобрать время так, чтобы не потерять веру в себя и в людей, поскольку эти месяцы могут принести много неприятностей во взаимоотношениях с вышестоящими людьми.

Гороскоп для Стрельца

В 2020 году придется сократить привычные траты. Однако вы вкладываете деньги в себя – в обучение или повышение вашей квалификации, то это разумные траты, которые принесут прибыль.

Ради уверенности в денежных делах избегайте незаконной деятельности, сомнительных связей и пренебрежения своими обязанностями. Планы могут рухнуть, если подпишите сомнительные договора с двусмысленными формулировками. Вас могут попытаться вовлечь в непродуктивный бизнес, но здесь зависит от вашей осведомленности и готовности разбираться в тонкостях.

Задача на этот год — четко сформулировать свою цель, и если вы будете стремиться к ней энергично, то уже в декабре сможете приблизиться к ней вплотную.

Гороскоп для Козерогов

У вас некие астрологические аспекты смогут смягчить жизнь, однако от вас нужно глобальное осмысление планов и конкретных проектов.

С одной стороны, у вас множество вариантов и предложений для деятельности и возможности заработать. С другой — вы не можете сосредоточиться на одном деле и проработать его достаточно тщательно.

Вся сложность для Козерогов на это год состоит в необходимости выбрать одно направление, дабы хорошо его завершить. Если вам удастся расставить приоритеты, тогда все у вас будет хорошо в материальных делах.

Вы будете достигать своей цели, расширится сфера вашего профессионального и делового влияния. Предпринимательские начинания будут успешными и будут удаваться без всякого труда в отличие от других периодов.

Гороскоп для Водолеев

Вы находитесь под невидимой защитой, получаете возможность периодически отдыхать в тишине и уединении. Невидимые силы в этом году отводят от вас беды, обезоруживают ваших тайных врагов, козни которых чудесным образом обнаруживаются раньше, чем причинят зло. Особенно это касается финансовых дел.

Для зрелых людей особенно успешный год в финансовом отношении. Однако старайтесь не афишировать свои дела. Материальная стабильность приходит к вам благодаря тайным источникам доходов.

Также вам повезет в делах, связанных с зарубежьем. Вы способны получить значимую финансовую прибыль от любой деятельности.

В этом году вы можете получить преимущества, скрытые от человеческих глаз — повышение зарплаты, но не карьерный рост.

Гороскоп для Рыб

2020 будет благоприятным, вы ставите перед собой цели и добиваетесь их с минимальным усилием. Появляется множество друзей и знакомых, всегда готовых предложить вам свою помощь. Успешно работаете в больших организациях, группах и зарабатываете деньги. Путешествия приносят вам большую пользу, в том числе в материальную. Прибыль достигается благодаря друзьям и знакомым, имеющим хорошее положение.

Работа в коллективе может включать благотворительные и гуманные цели, тогда ваши финансовые перспективы еще больше увеличиваются. Чем больше отдаете, тем больше получаете. Все то, что касается изобретательства, науки и организационных мероприятий приносит вам прибыль.

Также в вашу команду может прийти новый человек, который принесет свежие идеи, благодаря чему создаются новые возможности для заработка. Этот год — время перемен в финансовых делах, деньги приходят не по тем источникам, по которым приходили ранее.

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