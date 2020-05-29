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Факты / Lifestyle

Комаровский назвал преимущества маски перед респиратором

Обычная медицинская маска — более эффективное средство защиты, чем респиратор с клапаном. Их задача — защитить не человека от окружающих, а людей вокруг от потенциального больного.

Респиратор с клапаном не справляется с этим заданием, заявил доктор Евгений Комаровский.

— Несусветная глупость — пойти в общественное место в респираторе с воздушным клапаном. Клапан нужен для того, чтобы облегчить выдох. То есть воздух, который вы выдыхаете, не фильтруется вообще, — сообщил Евгений Комаровский.

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Человек в респираторе может заражать других. При этом маска служит барьером и задерживает выдыхаемый воздух.

— Воздух, который вы выдыхаете, фильтрует маска, — добавил Евгений Комаровский.

Напомним, ранее доктор Евгений Комаровский назвал ключевой фактор инфицирования коронавирусом.

Источник: Евгений Комаровский

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