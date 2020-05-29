Последний звонок в 2020 году будет проходить в необычном формате из-за пандемии коронавируса.
Поэтому традиционные линейки, концерты и громкие празднования откладываются до лучших времен.
Из-за карантина мы должны научиться жить в новой реальности и празднования Последнего звонка не исключение.
В общем Министерство образования и науки Украины дало лишь рекомендации по праздникам, однако администрация каждой школы может выбирать формат самостоятельно.
Поэтому торжества перекочевывают в онлайн формат. Ученики, учителя, родители имеют возможность поздравить друг друга с помощью видеосвязи.
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Например, в столице Последний звонок праздновать на телеканале Киев.
Кроме того, можно сделать символический подарок. Кондитерские изделия, лучше именные, если младшие классы, то игрушки, а если старшие, то можно приобрести новый гаджет, скажем, фитнес-браслет.
Также можно быть практичными. Подарите подписку на Zoom или другое приложение. В наше время такое точно не будет лишним.
Ну если такой возможности нет, то не стоит оставлять друзей и близких без внимания. Ведь можно отправить СМС с приятным поздравлением с последним звонком.
Последний звонок сегодня
Уже для тебя прозвенит,
Пусть воля и сила Господня
Тебя в этой жизни хранит.
* * *
Грустить не будем мы напрасно,
Сегодня вы уже выпускники.
Пусть жизни ваши сложатся прекрасно,
Любимые мои ученики!
* * *
Не грусти, что в школу не вернешься,
Молодость — чудесная пора,
Только пожелать нам остается
Счастья тебе, мира и добра.
* * *
Твой последний звонок прозвенел
В школе ты теперь не у дел,
Впереди новая жизнь,
Словно быстрые гонки, держись!
И всегда получай ты свое,
Ну а мы не раз вместе споем!
* * *
С каждым годом ты взрослее,
Вот и школа позади.
Будь мудрее, будь смелее
Ты на жизненном пути.
Жизнь сурова. Закаляйся.
И учиться поспевай.
Только ты не затеряйся
И родных не забывай.
* * *
Вдаль от школьного порога
Ваша стелется дорога,
А маршрут и сложный,
И стремительный.
Ты увидишь и узнаешь,
Что событий в мире много
Просто удивительных.
Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год, в котором можно просмотреть, когда поздравлять представителей тех или иных профессий.