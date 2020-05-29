Последний звонок в 2020 году будет проходить в необычном формате из-за пандемии коронавируса.

Поэтому традиционные линейки, концерты и громкие празднования откладываются до лучших времен.

Из-за карантина мы должны научиться жить в новой реальности и празднования Последнего звонка не исключение.

В общем Министерство образования и науки Украины дало лишь рекомендации по праздникам, однако администрация каждой школы может выбирать формат самостоятельно.

Поэтому торжества перекочевывают в онлайн формат. Ученики, учителя, родители имеют возможность поздравить друг друга с помощью видеосвязи.

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Например, в столице Последний звонок праздновать на телеканале Киев.

Кроме того, можно сделать символический подарок. Кондитерские изделия, лучше именные, если младшие классы, то игрушки, а если старшие, то можно приобрести новый гаджет, скажем, фитнес-браслет.

Также можно быть практичными. Подарите подписку на Zoom или другое приложение. В наше время такое точно не будет лишним.

Ну если такой возможности нет, то не стоит оставлять друзей и близких без внимания. Ведь можно отправить СМС с приятным поздравлением с последним звонком.

Последний звонок сегодня

Уже для тебя прозвенит,

Пусть воля и сила Господня

Тебя в этой жизни хранит.

* * *

Грустить не будем мы напрасно,

Сегодня вы уже выпускники.

Пусть жизни ваши сложатся прекрасно,

Любимые мои ученики!

* * *

Не грусти, что в школу не вернешься,

Молодость — чудесная пора,

Только пожелать нам остается

Счастья тебе, мира и добра.

* * *

Твой последний звонок прозвенел

В школе ты теперь не у дел,

Впереди новая жизнь,

Словно быстрые гонки, держись!

И всегда получай ты свое,

Ну а мы не раз вместе споем!

* * *

С каждым годом ты взрослее,

Вот и школа позади.

Будь мудрее, будь смелее

Ты на жизненном пути.

Жизнь сурова. Закаляйся.

И учиться поспевай.

Только ты не затеряйся

И родных не забывай.

* * *

Вдаль от школьного порога

Ваша стелется дорога,

А маршрут и сложный,

И стремительный.

Ты увидишь и узнаешь,

Что событий в мире много

Просто удивительных.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год, в котором можно просмотреть, когда поздравлять представителей тех или иных профессий.