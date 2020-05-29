Погода в Украине 29 мая обещает быть дождливой. Осадки пройдут по всей территории страны.
Так, на Западе ожидается от +14 до +19 днем, а ночью температура опустится до +8 градусов.
На Севере страны синоптики прогнозируют днем до +18 градусов, а ночью до +10.
В Киеве средняя температура будет +17 градусов.
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В восточных областях предполагается потепление до +26 градусов днем и до +14 ночью.
На Юге синоптики прогнозируют от +18 до +20 градусов днем, а ночью столбик термометра опустится до +8 градусов.
Напомним, по прогнозам синоптиков погода в июне в Украине будет дождливой и с ливнями.