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Погода в Украине на 29 мая (КАРТА)

Погода в Украине 29 мая обещает быть дождливой. Осадки пройдут по всей территории страны.

Так, на Западе ожидается от +14 до +19 днем, а ночью температура опустится до +8 градусов.

На Севере страны синоптики прогнозируют днем ​​до +18 градусов, а ночью до +10.

В Киеве средняя температура будет +17 градусов.

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В восточных областях предполагается потепление до +26 градусов днем ​​и до +14 ночью.

На Юге синоптики прогнозируют от +18 до +20 градусов днем, а ночью столбик термометра опустится до +8 градусов.

погода 29 травня

Напомним, по прогнозам синоптиков погода в июне в Украине будет дождливой и с ливнями.

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