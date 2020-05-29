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Презентация PlayStation 5: где смотреть и что ожидать

Презентация PlayStation 5 состоится 4 июня и пройдет в онлайн-формате. В течение часа компания будет презентовать игры, которые выйдут одновременно с консолью PlayStation 5.

Эти проекты являются лучшими образцами достижений игровой индустрии, над которыми работали ведущие студии по всему миру.

— Независимо от своего размера и статуса, разработчики создают игры, которые в полной мере раскрывают удивительные возможности новых технологий, — отметил директор компании.

Президент Sony Interactive Entertainment отметил, что презентация пройдет в рамках цикла мероприятий по знакомству с PS5, и в ближайшее время стоит ждать больше новостей от компании.

Трансляцию можно будет посмотреть на Twitch или YouTube 4 июня в 23.00 по киевскому времени.

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Пока еще неизвестно стоимость новой консоли. По информации некоторых СМИ она может стоить примерно $470.

Также известно, что в игровой платформе следующего поколения будут определенные вещи, которые будут значительно отличать ее от PlayStation 4.

Источник: PlayStation

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