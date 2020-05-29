Ryanair ввела новые правила перелетов, поскольку с 1 июля авиакомпания планирует осуществлять до 1 тыс. авиаперевозок в день.

Ирландский лоукостер разработал рекомендации по сохранению здоровья во время путешествий в условиях пандемии коронавируса и после отмены карантина.

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По новым правилам, пассажиры перед поездкой в ​​аэропорт должны:

зарегистрироваться онлайн на сайте перевозчика и загрузить свой посадочный талон;

проверить температуру тела перед поездкой;

иметь с собой несколько защитных масок.

Прибыв в аэропорт, нужно:

быть в маске в течение всего времени пребывания в самолете и аэропорту;

для регистрации багажа пользоваться киоском самообслуживания и сдавать багаж на стойке регистрации;

пользоваться услугой Fast Track для сокращения времени ожидания на пунктах контроля;

соблюдать дистанцию ​​с другими пассажирами и постоянно пользоваться средствами для дезинфекции рук.

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Во время посадки на самолет авиакомпания Ryanair рекомендует придерживаться таких правил:

избегать скопления людей у ​​выхода на посадку, на лестнице в самолет или телетрапов;

самостоятельно открыть паспорт и просканировать свой посадочный талон, чтобы избежать контакта с другими лицами;

всегда быть в защитной маске во время посадки на самолет и полета.

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Лоукостер Ryanair проводит ежедневную уборку и дезинфекцию самолетов в рамках новых правил перевозки из-за пандемии коронавируса.

Также авиакомпания отмечает, что их самолеты оснащены системами фильтрации воздуха. А обслуживание пассажиров будет сведено к минимуму (упакованные закуски и напитки).

Будет действовать только безналичный расчет и запрещаются очереди у туалетных комнат.

Кроме того, авиакомпания Ryanair сообщает, что на территории аэропорта в защитной маске нужно находиться постоянно и обязательно соблюдать дистанцию ​​во время того, как забираете багаж.

Ранее Факты ICTV писали, что с 15 июня в Украине планируют возобновить авиасообщение. Однако человек, который возвращатся домой, должен пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию и скачать приложение Дія на свой смартфон.