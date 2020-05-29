PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Ryanair ввела новые правила перелетов из-за коронавируса

Ryanair ввела новые правила перелетов, поскольку с 1 июля авиакомпания планирует осуществлять до 1 тыс. авиаперевозок в день.

Ирландский лоукостер разработал рекомендации по сохранению здоровья во время путешествий в условиях пандемии коронавируса и после отмены карантина.

Читайте: Маски и безналичные расчеты на борту: Ryanair восстанавливает часть рейсов с 1 июля

По новым правилам, пассажиры перед поездкой в ​​аэропорт должны:

  • зарегистрироваться онлайн на сайте перевозчика и загрузить свой посадочный талон;
  • проверить температуру тела перед поездкой;
  • иметь с собой несколько защитных масок.

Прибыв в аэропорт, нужно:

  • быть в маске в течение всего времени пребывания в самолете и аэропорту;
  • для регистрации багажа пользоваться киоском самообслуживания и сдавать багаж на стойке регистрации;
  • пользоваться услугой Fast Track для сокращения времени ожидания на пунктах контроля;
  • соблюдать дистанцию ​​с другими пассажирами и постоянно пользоваться средствами для дезинфекции рук.

Читайте: Ryanair возобновит только половину маршрутов из Украины — список

Во время посадки на самолет авиакомпания Ryanair рекомендует придерживаться таких правил:

  • избегать скопления людей у ​​выхода на посадку, на лестнице в самолет или телетрапов;
  • самостоятельно открыть паспорт и просканировать свой посадочный талон, чтобы избежать контакта с другими лицами;
  • всегда быть в защитной маске во время посадки на самолет и полета.

Лоукостер Ryanair проводит ежедневную уборку и дезинфекцию самолетов в рамках новых правил перевозки из-за пандемии коронавируса.

Также авиакомпания отмечает, что их самолеты оснащены системами фильтрации воздуха. А обслуживание пассажиров будет сведено к минимуму (упакованные закуски и напитки).

Будет действовать только безналичный расчет и запрещаются очереди у туалетных комнат.

Кроме того, авиакомпания Ryanair сообщает, что на территории аэропорта в защитной маске нужно находиться постоянно и обязательно соблюдать дистанцию ​​во время того, как забираете багаж.

Ранее Факты ICTV писали, что с 15 июня в Украине планируют возобновить авиасообщение. Однако человек, который возвращатся домой, должен пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию и скачать приложение Дія на свой смартфон.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка