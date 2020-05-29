Ryanair ввела новые правила перелетов, поскольку с 1 июля авиакомпания планирует осуществлять до 1 тыс. авиаперевозок в день.
Ирландский лоукостер разработал рекомендации по сохранению здоровья во время путешествий в условиях пандемии коронавируса и после отмены карантина.
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По новым правилам, пассажиры перед поездкой в аэропорт должны:
- зарегистрироваться онлайн на сайте перевозчика и загрузить свой посадочный талон;
- проверить температуру тела перед поездкой;
- иметь с собой несколько защитных масок.
Прибыв в аэропорт, нужно:
- быть в маске в течение всего времени пребывания в самолете и аэропорту;
- для регистрации багажа пользоваться киоском самообслуживания и сдавать багаж на стойке регистрации;
- пользоваться услугой Fast Track для сокращения времени ожидания на пунктах контроля;
- соблюдать дистанцию с другими пассажирами и постоянно пользоваться средствами для дезинфекции рук.
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Во время посадки на самолет авиакомпания Ryanair рекомендует придерживаться таких правил:
- избегать скопления людей у выхода на посадку, на лестнице в самолет или телетрапов;
- самостоятельно открыть паспорт и просканировать свой посадочный талон, чтобы избежать контакта с другими лицами;
- всегда быть в защитной маске во время посадки на самолет и полета.
Лоукостер Ryanair проводит ежедневную уборку и дезинфекцию самолетов в рамках новых правил перевозки из-за пандемии коронавируса.
Также авиакомпания отмечает, что их самолеты оснащены системами фильтрации воздуха. А обслуживание пассажиров будет сведено к минимуму (упакованные закуски и напитки).
Будет действовать только безналичный расчет и запрещаются очереди у туалетных комнат.
Кроме того, авиакомпания Ryanair сообщает, что на территории аэропорта в защитной маске нужно находиться постоянно и обязательно соблюдать дистанцию во время того, как забираете багаж.
Ранее Факты ICTV писали, что с 15 июня в Украине планируют возобновить авиасообщение. Однако человек, который возвращатся домой, должен пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию и скачать приложение Дія на свой смартфон.