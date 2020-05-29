Шавуот 2020: история и традиции праздника

Еврейский праздник Шавоут в 2020 году отмечается с 28 по 30 мая.

Главный религиозный смысл праздника — дарование евреям Торы на горе Синай при Исходе из Египта.

Идея праздника Шавоут в том, что пока человек не обретет духовную свободу, основанную на власти Всевышнего и Его заветов – он полностью не освободится от рабства.

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Слово шавоут означает недели. Так праздник назвали потому, что его отмечают спустя семь недель после второго дня Песаха.

Праздник начинается 28 мая с заходом солнца. По традиции, в первую ночь люди должны читать Тору и отказаться от сна.

Именно в этот праздник отцы учат детей Торе. В Шавоут украшают Синагогу самыми разнообразными растениями. Это могут быть цветы или ветви деревьев. Именно они напоминают о горе Синай и зелени, которая растет вокруг нее.

Какие будут церковные праздники в мае 2020 года, смотрите в православном календаре на сайте Факты ICTV.