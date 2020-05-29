По народному календарю 29 мая — день Федора Житника. В этот день в селе заканчивали сеять рожь и другие яровые культуры в поля.
Кто празднует именины: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.
На этот день в мире также приходится немало событий.
В США, например, 29 мая отмечают День бисквита, а в Гималаях в этот день в 1953 году человек впервые ступил на Эверест.
1964 года в Киеве для посетителей открыли крупнейший в СССР ботанический сад.
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Народные приметы 29 мая:
- Если зацвела рябина — будет тепло;
- Если идет дождь и квакают лягушки — погода скоро наладится.
- Если 29 мая гремит — будет хороший урожай зерна.
Что нельзя делать 29 мая:
- нельзя ссориться;
- нельзя работать в поле после полудня;
- нельзя устраивать важные встречи;
- нельзя копать ямы.
Какие еще будут церковные праздники в мае 2020 года, смотрите в православном календаре на сайте Факты ICTV.