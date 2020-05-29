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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 29 мая

По народному календарю 29 мая — день Федора Житника. В этот день в селе заканчивали сеять рожь и другие яровые культуры в поля.

Кто празднует именины: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.

На этот день в мире также приходится немало событий.

В США, например, 29 мая отмечают День бисквита, а в Гималаях в этот день в 1953 году человек впервые ступил на Эверест.

1964 года в Киеве для посетителей открыли крупнейший в СССР ботанический сад.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Народные приметы 29 мая:

  • Если зацвела рябина — будет тепло;
  • Если идет дождь и квакают лягушки — погода скоро наладится.
  • Если 29 мая гремит — будет хороший урожай зерна.

Что нельзя делать 29 мая:

  • нельзя ссориться;
  • нельзя работать в поле после полудня;
  • нельзя устраивать важные встречи;
  • нельзя копать ямы.

Какие еще будут церковные праздники в мае 2020 года, смотрите в православном календаре на сайте Факты ICTV.

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