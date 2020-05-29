В пятницу, 29 мая, Луна пребывает в знаке Лев. Это 8 лунный день.

Удачный период для смелых решений. В этот день необходимо больше заняться саморазвитием и правильно планировать будущее.

Многих людей в 8 лунный день будет тянуть к развлечениям. Это не самый благоприятный день для общения с начальством.

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В первую лунную фазу организм накапливает силы. Поэтому возможно ухудшение самочувствия.

Что можно делать 29 мая: заниматься домашними делами.

Что категорически нельзя делать в 8 лунный день: вступать в конфликты.

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