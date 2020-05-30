Американская компания Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 на МКС с двумя астронавтами NASA на борту — Бобом Бенкеном и Дагом Харли. Долететь до Международной космической станции они должны за 19 часов.

Запуск ракеты происходил на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Он был запланирован еще на 27 мая, но тогда за 16 минут до старта его отменили из-за плохих погодных условий.

Сейчас корабль Crew Dragon летит со скоростью 10 000 км/ч. Главная задача астронавтов на борту Crew Dragon — тест мощностей систем и удобства шаттла.

Стоит заметить, что это впервые в истории американских астронавтов в космос отправляет коммерческая компания SpaceX.

Кроме того, этот запуск важен еще и потому, что ранее американские астронавты могли попасть в космос только на российских кораблях. Поэтому Америке последние девять лет приходилось тратить на это немалые средства.

Так, согласно контракту с Роскосмосом, в 2020 году запуск должен был обойтись в $90 млн. Зато SpaceX заверила, что отправит астронавтов на корабле Crew Dragon примерно за $55 млн.

Подробнее о том, кто полетел на борту корабля Crew Dragon и что еще нужно знать об историческом запуске, вы можете прочитать в нашем материале.