В Киеве 30 мая до конца дня синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Дождь в Киеве значительно усилится.

По данным Укргидрометцентра, дождь в Киеве достигнет значительного критерия — первый уровень опасности, желтый.

Также ожидается значительное ухудшение погодных условий и в других областях. Так, на выходные, 30 и 31 мая на востоке и северных областях ожидаются сильные дожди и порывы ветра.

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В других областях синоптики прогнозируют снижение температуры и осадки. На юге страны температура опустится до 16-18 градусов тепла, на западе – до 16.

Ранее Факты ICTV писали, что столицу накрыли сильные ливни. Также скорость ветра усилилась до 15-20 м/с.