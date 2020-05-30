В субботу, 30 мая, в Киеве резко ухудшилась погода. Столицу накрыли сильные ливни. Также скорость ветра усилилась до 15-20 м/с.

Температура днем составляет 18 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 11 градусов.

На фоне ухудшения погоды КГГА рекомендует закрыть все окна, не находиться возле больших деревьев и в случае сильного ветра укрыться в здании.

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Также водителям рекомендуется снизить скорость и быть осторожнее на дорогах.

К слову, 31 мая в Киеве ожидаются также сильные ливни. Температура днем будет составлять 16 градусов тепла.

Напомним, Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на июнь от Гидромедцентра. Ожидаются частые грозы и жара местами до +40°.