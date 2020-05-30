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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 30 мая

30 мая украинские верующие отмечают день святых Евдокии и Ондрона, который согласно христианскому писанию считается сторожем ворот в рай.

Также этот день христиане вспоминают святую Жанну д’Арк.

Именины празднуют: Евдокия, Адриан, Степан, Афанасий.

30 мая — День работников полиграфии, книгораспространения и издательств Украины.

Читайте: Календарь церковных праздников на май 2020

Народные приметы и традиции

  • если идет сильный дождь или град — лето будет дождливым;
  • традиционно в этот день работали на земле или в саду;
  • незамужние девушки шли на вечерницы, чтобы найти счастливую судьбу;
  • зацвела рябина или яблоня — к удачной рыбалке и хорошему клеву.

Что нельзя делать сегодня

  • запрещалось принимать подарки или поднимать с земли найденные вещи;
  • ходить на прогулки в лес, скверы или парки;
  • планировать или отправляться в долгое путешествие;
  • женщинам запрещалось печь хлеб;
  • употреблять алкогольные напитки.

Этот день в истории

  • 1431 — сожжение Жанны д’Арк в Руане;
  • 1871 — свержение Парижской коммуны;
  • 1876 ​​- подписание царем Александром ІІ Эмского указа;
  • 1942 — первый авианалет на Третий Рейх со стороны Великобритании;
  • 2000 — похороны украинского композитора Игоря Билозира во Львове.

Напомним, Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2020 год. В нем упоминаются самые главные христианские даты, включая посты и поминальные дни.

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