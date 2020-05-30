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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 30 мая, лунный день

В субботу, 30 мая, луна пребывает в знаке Дева. Это 9 лунный день.

Хорошее время для кропотливой работы, которая будет требовать особой вдумчивости.

В этот день будут также успешными любые банковские операции.

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В 9 лунные сутки будет повышенная эмоциональная активность. Нужно стараться себя сдерживать и не вступать в конфликты.

30 мая рекомендуется больше времени уделить заботе о близких. Можно заниматься домашними делами. Занятия спортом также пойдут вам на пользу.

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