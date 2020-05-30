Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию могут отложить.

Есть вероятность, что погодные условия могут не позволить запустить корабль Crew Dragon.

Также высокая вероятность того, что запуск перенесут на 31 мая.

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Запуск запланирован на 30 мая 22:22 по киевскому времени. Компания Илона Маска намерена запустить корабль к Международной космической станции с двумя астронавтами NASA на борту.

К слову, ранее запуск космического корабля планировали на 27 мая, однако тогда его перенесли из-за плохих погодных условий.

Ранее Факты ICTV писали, что запуск будут проводить на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Первая ступень ракеты приземлится на плавучей площадке SpaceX в океане.