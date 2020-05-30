Американская компания Илона Маска планирует запустить ракету Falcon 9 на МКС с двумя астронавтами NASA на борту.

Трансляция запуска состоится в 15.22 по местному времени (22.22 по киевскому времени). Однако пока погодные условия лишь на 50% способствуют его проведению.

На борту Crew Dragon находиться два астронавта: Боб Бенкен и Даг Харли.

— Готовы ко второй попытке!

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Запуск будут проводить на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Первая ступень ракеты приземлится на плавучей площадке SpaceX в океане.

Онлайн-трансляция запуска космического корабля Crew Dragon

Напомним, изначально запуск SpaceX планировали на 27 мая на 23.33 по киевскому времени, однако за 16 минут до старта запуск решили перенести из-за неблагоприятных погодных условий.