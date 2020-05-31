Глава SpaceX Илон Маск припомнил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину слова о том, что санкции США против России из-за аннексии Крыма окажут негативное влияние на НАСА, а американцам придется доставлять космонавтов на МКС на батуте.

— Проанализировав санкции против нашей космической отрасли, я предлагаю США доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию на батуте, — написал Рогозин в 2014 году.

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После успешного запуска ракеты Falcon 9 на МКС 30 мая Маск потроллил Рогозина, сказав на пресс-конференции:

— Батут работает.

Упражнялись в юморе на эту тему также в соцсетях.



























Батут работает: Маск и пользователи соцсетей потроллили Роскосмос / 7 фотографий

К слову, подробнее о том, кто полетел к МКС на борту корабля Crew Dragon и что еще нужно знать об историческом запуске, вы можете прочитать в нашем материале.

Фото: CNET