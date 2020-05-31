Погода в Украине на сегодня - 31 мая 2020

В Украине на 31 мая синоптики прогнозируют прохладную погоду, с дождями и грозами во всех областях.

В западных областях ожидается +14-17° днем, ночью от +9° до +11°.

В северных регионах столбики термометров будут показывать до +18° днем, ночью опустятся до +10°.

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В центральных областях температура воздуха днем ​​прогреется до +16-18°, ночью до +9-11°.

В восточных и южных регионах ожидается потепление от +21° до +23° днем, ночью — от +10° до +12°.

В Киеве воздух днем ​​прогреется до +16-18°, а ночью температура опустится до +10-12°, ожидается дождь.

К слову, ранее Факты ICTV также публиковали прогноз погоды в Украине на июнь.