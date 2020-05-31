В 2020 году 31 мая Киев отмечает День города, который ежегодно приходится на последнее воскресенье мая.

Официальной датой основания Киева считается 482 год, а уже с 882 года город стал столицей Киевской Руси.

Также 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Он был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения, чтобы привлечь внимание к проблеме преждевременной смертности от табакокурения.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Именины 31 мая празднуют Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Кристина, Макар, Михаил, Павел, Петр, Юлия.

По православному календарю, чтят память мученика Феодота Анкирского.

Народные приметы на 31 мая:

Пара от земли идет — к дождю.

Кукушка долго и без остановки кует — к теплым дням.

Во время заката солнце бледным стало — к дождю.

Дождевое облако на небо появилось — к граду и ветру.

Что нельзя делать:

В этот день церковь запрещает чрезмерные и шумные развлечения.

Не стоит ругаться по пустякам, ведь можно нажить себе врагов на всю жизнь.

Кстати, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2020 год, в котором есть все главные христианские праздники, а также даты поминальных дней и постов.