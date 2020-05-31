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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 31 мая, лунный день

В воскресенье, 31 мая, Луна пребывает в знаке Дева. Это 10 лунный день.

В этот день рекомендуется отдохнуть и набраться сил перед тяжелой рабочей неделей. Есть риск, что в этот день все будет идти не по плану, однако не стоит сидеть, сложа руки.

Астрологи рекомендуют больше времени уделить себе и понять, как действовать дальше.

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В 10 лунный день нужно сдерживать себя и не вступать в конфликты.

Удачное время для переезда и планирования будущего. Благоприятны изменения в абсолютно всех сферах деятельности.

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