В наше время дети в большинстве своем уже не представляют день без телефона, планшета или другого гаджета. Однако если кто-то из них тратит время на развлечения, то есть и те, кто научился на этом зарабатывать.

У некоторых уже даже есть видеоблоги на YouTube не только с миллионной аудиторией, но и с миллионным заработком.

Факты ICTV рассказывают о пяти самых популярных украинских детях-видеоблогерах. (*Годовой заработок указан на основе информации ресурса Social Blade.)

Miss Katy

Видео для канала снимает Екатерина Федорук. Родом она из Одессы, но сейчас вместе с семьей живет в Лондоне. В роликах девочка делает обзоры на игрушки, показывает свои лучшие образы и косметику.

Количество подписчиков: 18 млн.

Годовой доход: $812,7 тыс. — $13 млн.

Mister Max

Максим Федорук — это брат блогера Miss Katy. Он делает обзоры игрушек, показывает свою повседневную жизнь. Также мальчик снимает ролики, где часто устраивает различные соревнования с сестрой.

Количество подписчиков: 18,2 млн.

Годовой заработок: $930,1 тыс. — $14,9 млн.

Mark Production

На канале Марк делает различные обзоры на игрушечные автомобили, конструкторы. В описании к своему блогу он пишет, что ему нравится делиться с подписчиками событиями из своей жизни и снимать веселые, интересные и познавательные ролики.

Количество подписчиков: 3,38 млн.

Годовой заработок: $255 тыс. — $4,1 млн.

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Ya — Alisa

На канале Алиса публикует видео, в которых устраивает различные челенджи, рассказывает истории, играет, снимает обзоры на подарки, которые получает.

Рассказывая о себе, Алиса говорит, что ей нравится играть игрушками и куклами.

Количество подписчиков: 10,8 млн.

Годовой заработок: $171,1 тыс. — $2,7 млн.

Amelka Karamelka

Видео для канала снимает 6-летняя девочка. В описании к каналу она пишет, что очень любит смотреть мультики и переодеваться в героев любимых мультфильмов.

Также на канале появляются видео, где Amelka с родителями делает обзоры на новые игрушки и ходит в детские комнаты.

Количество подписчиков: 2,12 млн.

Годовой заработок: $103,5 тыс. — $1,7 млн.

Однако не только у детей сейчас есть многомиллионная аудитория на YouTube. “Армия” видеоблогеров чуть ли не ежедневно пополняется новыми лицами.

Что любят смотреть украинцы на популярных YouTube-каналах и какая тематика им нравится, можно прочитать в нашем материале.